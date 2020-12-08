وزير الخارجية يطالب بتحريك ملف الأموال العراقية الموجودة بذمة بيلاروسيا

2020/12/08 | 22:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الثلاثاء، سفير بيلاروسيا الجديد “غير المقيم” لدى العراق فيكتور ريباك بتحريك ملف أموال العراق التي في ذمة بيلاروسيا، نظرا لظروف الوضع الاقتصادي الحالي في البلد. وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد سفير بيلاروسيا غير …

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