تنظيم ورشة عمل في ميسان حول الدعم الاعلامي للتعداد السكاني

2020/12/08 | 22:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظم الجهاز المركزي للاحصاء ، بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان ، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل في ميسان ، حول تحقيق الحشد الاعلامي والمناصرة للتعداد العام للسكان بمشاركة مديري الاعلام والإحصاء في محافظات (البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى، واسط، الديوانية، بابل، النجف، وكربلاء)، وتستمر لمدة يومين.وقال محافظ ميسان علي دواي لازم في كلمة افتتح بها اعمال الورشة :" ان التعداد العام للسكان يمثل اهمية قصوى للعراق في المرحلة الراهنة لانه سيخدم التنمية والمشاريع ويساعد الحكومات المحلية على وضع الخطط السليمة، فضلا عن دوره في تحقيق العدالة، بتوزيع الثروات والتخصيصات المالية بين المحافظات وفقا للحجوم السكانية الحقيقية، لكل محافظة".واكد استعداد محافظة ميسان لتوفير افضل الظروف من اجل اجراء التعداد السكاني في وقته المحدد، مشيرا إلى أهمية دور الاعلام في بناء بيئة إيجابية اجتماعية داعمة للتعداد".

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