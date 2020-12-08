2020/12/08 | 22:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/قال المرجع جواد الخالصي :" ان تظاهرات الشعب الكردي اوضحت الرفض الشعبي لسلطة الفاسدين الذين نهبوا العراق وخانوا الامة".واشار الخالصي في تغريدة له ، اتلى :" ان الرئاسات الثلاث المسؤولة عن الازمة والمتورطة في مآلاتها الفاسدة، ورئاسة الإقليم غير الشرعية والمتممة لهذا المربع الخانق لشعب العراق ، يحاولون التهرب من دورهم بالاستعانة بكورونا وتحميلها مسؤولية الفساد المدمر ".واضاف :" ان التظاهرات الاحتجاجية ، جاءت هذه المرة معبرة وصادمة من شعبنا الكردي المضطهد ليتضح اكثر مربع الرفض الشعبي لسلطة الفاسدين التابعين الذين نهبوا العراق وخانوا الامانة، فلم يبق الّا تحرك جماهير الشعب الموحد لتحقيق التحرر والخلاص"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع الخالصي: تظاهرات الشعب الكردي اوضحت الرفض الشعبي لسلطة الفاسدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع الخالصي: تظاهرات الشعب الكردي اوضحت الرفض الشعبي لسلطة الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).