عائلة جولياني تعلق على صحة محامي ترامب الشخصي

2020/12/08 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عائلة رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن صحته بدأت بالتحسن بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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