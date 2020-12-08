رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري يشكر شيخ جنكي

2020/12/08 | 23:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي اليوم الثلاثاء، مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري الدكتور نصار الربيعي وعدد من برلمانيي كتلة سائرون.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من اعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ونواب عن الكتلة الخضراء في مجلس النواب، بحث الاوضاع السياسية والاقتصادية في العراق واقليم كوردستان، خاصة مسالة حصة موازنة الاقليم من الموازنة العامة للعام 2021 والية حل تلك المعوقات التي تقف امام تجاوز الازمات.

وشكر لاهور شيخ جنكي موقف والدعم المستمر للتيار الصدري كقوة سياسية مؤثرة في رسم الخريطة السياسية وله دوره ومكانته ويشارك برؤية وطنية في المسائل المهمة.

واكد، تمتين العلاقات بين الطرفين والعمل المشترك في المستقبل.

ودعا شيخ جنكي الهيئة السياسية للتيار الصدري عن طريق كتلته في مجلس النواب ان يكون له دوره في حل مسالة حصة موازنة الاقليم في الموازنة العامة حتى لا يصبح شعب كوردستان ضحية الصراعات السياسية.

وشكر رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري موقف والرؤية الواقعية والوطنية للاهور شيخ جنكي لحل المشاكل، معربا عن استعداده تمتين العلاقات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وفي ختام اللقاء، اجمع الطرفان على استمرار الجهود لتجاوز المرحلة والتزام حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بالاتفاقيات التي بينهما.

PUKmedia خاص

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