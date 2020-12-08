محدث.. النفط يواصل خسائره عند التسوية للجلسة الثانية

2020/12/08 | 23:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف تراجع الطلب على الخام.وتواصل أسعار الخام الخسائر مع الزيادة المستمرة

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