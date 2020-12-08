يونامي تُدين العنف في محافظة السليمانية وتحثّ سلطات إقليم كردستان على حماية حرية التجمع والتعبير

2020/12/08 | 23:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة

العراق (يونامي) أعمال العنف التي رافقت

احتجاجاتٍ عامةً في محافظة السليمانية

خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن

وقوع خسائر في الأرواح وإصاباتٍ

وتدميرٍ للممتلكات.



واعرب

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