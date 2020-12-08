2020/12/08 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني من المفارقات الغريبة بالمشهد السياسي العراقي هي غياب أي كتلة أو حزب ذو وزن كبير يمثل الوجه الأخر لعموم أبناء البلد الرافضين للكتل الفاسدة الثلاث التي حكمت العراق بعد 2003.- الكتلة الشيعية وكتلة سنة العراق ومن قريب منهم من الأحزاب والكتلة الكردية.كل هذه الكتل عملت منذ سقوط الصنم على أخذ حصة من غنائم البلد وحسب حجمها وبالأتفاقات الدائمة بينهم (محمود المشهداني يقول -حصتنا السنة ستة وزارات وال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل حان الوقت لولادة الكتلة الوطنية؟ - مازن الحسوني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل حان الوقت لولادة الكتلة الوطنية؟ - مازن الحسوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).