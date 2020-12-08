مصدر في إقليم كردستان يوضح تفاصيل أحداث سجن الاصلاح في أربيل

2020/12/08 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أوضح مصدر رسمي في اقليم كردستان، الثلاثاء، تفاصيل أحداث سجن الاصلاح في أربيل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك مقطع فيديو متداول خلال احداث الامس في سجن الاصلاح في اربيل ، خلال اعمال الشغب التي جرت".

واضاف، ان "الشرطة والاسايش اعادة فرض السيطرة ولم يهرب اي سجين من السجن المركزي ولم يتعرض أحد من السجناء الى الاعتداء".

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