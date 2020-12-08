مصدر في اقليم كردستان يوضح تفاصيل احداث سجن الاصلاح في أربيل

2020/12/08 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اوضح مصدر في إقليم كردستان تفاصيل أحداث سجن الاصلاح في أربيل.وقال المصدر في تصريح صحفي:" هناك فيديو متداول ، صور خلال احداث امس في سجن الاصلاح في اربيل ، خلال اعمال الشغب التي جرت"، مبينا :" ان الشرطة والاسايش تمكنت من اعادة فرض السيطرة ولم يهرب اي سجين من السجن المركزي ولم يتعرض اي من السجناء الى الاعتداء"./انتهى9

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