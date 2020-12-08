منتخب قطر يشارك في التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال 2022

2020/12/08 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى الاتحاد القطري لكرة القدم لمشاركة منتخب قطر الأول في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.وبحسب بيان للاتحاد القطري لكرة القدم، سيخوض المنتخب غمار التصفيات الأوروبية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان.وفي ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 ممثلاً للدولة المستضيفة؛ فلن تحتسب نتائج مبارياته في ترتيب نقاط المنتخبات في المجموعة الأولى، الذي سيحدد المنتخب المتأهل مباشرة إلى البطولة ، والمنتخب الذي سيشارك في الملحق المؤهل للمونديال.وتأتي مشاركة العنابي في التصفيات، في إطار إعداد منتخب قطر الوطني للنسخة المقبلة من المونديال بعد أقل من عامين من الآن.ومن المقرر أن تنظم قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وهي المرة الأولى التي يمنح فيها شرف استضافة هذا الحدث العالمي لدولة في الشرق الأوسط.وسيتم تنظيمها لأول مرة في التاريخ في فصل الشتاء بدلا من الصيف./انتهى9

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