2020/12/08 | 23:35 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت الوكالة الرسمية (واع )بان لجنة التربية النيابية اعلنت ان الموازنة للعام المقبل تتضمن تخصيصات مالية للمحاضرين والعقود والاجراء في موازنة 2021 وان التخصيصات المالية تقارب التريليون و300 مليار دينار كاشفة عن تصويت مجلس الوزراء على موازنة 2021 الاسبوع المقبل وارسالها إلى البرلمان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة التربية النيابية: موازنة 2021 تتضمن تخصيصات المحاضرين والعقود والاجراء 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التربية النيابية: موازنة 2021 تتضمن تخصيصات المحاضرين والعقود والاجراء) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التربية النيابية: موازنة 2021 تتضمن تخصيصات المحاضرين والعقود والاجراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).