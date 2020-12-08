قائمة أقوى نساء العالم.. بينهن عربيات

2020/12/08 | 23:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت مجلة فوربس عن قائمتها السنوية لأقوى نساء العالم، والتي ضمت في هذا العالم ثلاث سيدات عربيات، اثنتان من الإمارات وواحدة من السعودية.

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