قيادي في الوطني: عناصر مندسة ركبت موجة احتجاجات السليمانية والمتظاهرون بدأوا بالعنف

2020/12/08 | 23:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، ركوب عناصر مندسة موجة الاحتجاجات في السليمانية، فيما حمل المتظاهرين مسؤولية "اعمال العنف".

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