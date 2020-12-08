2020/12/08 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت اشتباكات اندلعت مجددا، الثلاثاء، في كردستان العراق، عن مقتل متظاهران بعد إصابتهما بعيارات نارية على وقع احتجاجات تندد بالأحزاب الحاكمة في الإقليم، وفقا لما ذكره مسؤولان لوكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجات كردستان.. "5 قتلى خلال 24 ساعة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجات كردستان.. "5 قتلى خلال 24 ساعة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).