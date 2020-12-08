"الزراعة" العراقية تسمح لشركات خاصة بتصدير 250 طناً من الطماطم إلى السعودية

2020/12/08 | 23:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافقت وزارة الزراعة العراقية على السماح بتصدير 250 طناً من الطماطم عن طريق شركات القطاع الخاص إلى المملكة العربية السعودية.وذكرت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات محمد كريم الخفاجي، وزير الزراعة، بدعم …

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