ارتفاع مبيعات السيارات في الصين للشهر الخامس على التوالي

2020/12/08 | 23:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات السيارات في الصين للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث استمر الطلب القوي وتحفيز السياسات في تعزيز التعافي من جائحة كورونا.

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