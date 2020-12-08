نفط البصرة يسقط الزوراء بفخ التعادل والشرطة يقفز للوصافة ونفط ميسان يقلب الطاولة على الكرخ

2020/12/08 | 23:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف نادي نفط البصرة نقطة ثمينة من

تعادله مع فريق الزوراء سلبيا، في

المباراة التي أقيمت مساء اليوم

الثلاثاء، في ملعب جذع النخلة لحساب

الجولة السابعة من الدوري العراقي

الممتاز.

المباراة كانت باهتة بعض ا

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