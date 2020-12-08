2020/12/08 | 23:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريق القاسم مع نظيره القوة

الجوية، بنتيجة 1-1، اليوم الثلاثاء، في

إطار الجولة السابعة من عمر الدوري

العراقي، على ملعب الشعب.

سجل للقوة الجوية، حمادي أحمد في

الدقيقة 34، وتعادل سراج الدين للقاسم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاسم يخطف نقطة من القوة الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاسم يخطف نقطة من القوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).