دورتموند الالماني ولاتسيو الايطالي الى ثمن نهائي دوري الابطال

2020/12/08 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تأهل فريقا بوروسيا دورتموند الالماني ولاتسيو الايطالي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.وفاز دورتموند على ملعب مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 2-1، في الوقت الذي تعادل فيه لاتسيو مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي 2-2، في ختام فعاليات المجموعة السادسة للبطولة.ويتصدر دورتموند المجموعة السادسة، برصيد 13 نقطة، وحل لاتسيو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن كلوب بروج صاحب المركز الثالث، في الوقت الذي تذيل فيه زينيت المجموعة بنقطة واحدة./انتهى9

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