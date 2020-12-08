2020/12/08 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ كشف رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري، تضمين تخصيصات مالية للمحاضرين والعقود والاجراء في موازنة 2021، مرجحا احالة الموازنة الى البرلمان الاسبوع المقبل.وقال الياسري للوكالة الرسمية اليوم الثلاثاء:" بعد متابعة مستمرة ومطالبات من قبل لجنة التربية النيابية تمت اضافة فقرة خاصة في موازنة 2021 تتضمن التخصيصات المالية للمحاضرين والعقود والاجراء".واضاف:" ان التخصيصات تقدر بتريليون و300 مليار دينار"، مؤكدا :" ان مجلس الوزراء سيصوت على الموازنة ويحيلها الى البرلمان في الاسبوع المقبل".يشار الى ان المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، اعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وضع خطة لتمرير موازنة العام المقبل./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية: تضمين تخصيصات مالية للمحاضرين والعقود والاجراء في الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية: تضمين تخصيصات مالية للمحاضرين والعقود والاجراء في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).