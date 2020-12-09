19 ديسمبر لاستعادة الديمقراطية والثورة والوطن - تاج السر عثمان

2020/12/09 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا سابقا الي تفاقم أزمة الحكومة والشراكة التي انفجر الصراع المكتوم داخل مكوناتها، الناتج عن الوثيقة الدستورية المعيبة التي كرّست حكم العسكر، وقننت دستوريا الدعم السريع ، وابقت علي المراسيم الدستورية التي اصدرها المجلس العسكري منذ انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 والقوانين المقيدة للحريات والاتفاقات العسكرية الخارجية ووجود السودان في حلف اليمن واستمرار ارسال الجنود لها.



وحتى الوثي ......





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