رسالة من موقع أهل القرآن - أحمد صبحى منصور

2020/12/09 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور في يوم 25 نوفمبر تم اختراق موقع أهل القرآن، و قام المخترقون بتعطيل الموقع عن طريق مسح قاعدة البيانات.



وقد تم تقديم بلاغ الى وحدة الجرائم الالكترونية في ( الاف بى آى ) و بها الثغرات التي يستغلها المخترقون في هجومهم .



وعلى الرغم من أن الموقع معطل فإن محتوى الموقع من مقالات و أبحاث و كتب مازال موجودا.



و سيعود المحتوى حال استرجاع الموقع.



استرجاع الموقع يتطلب أيضا تحديث الموقع كي يتمكن من ال ......





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