ترامب يوقع مرسوما يضمن الأولوية لبلاده في الحصول على لقاحات كورونا

2020/12/09 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مرسوما يمنح الولايات المتحدة أولوية تسلم اللقاحات قبل تصديرها، لافتا الى أن البلاد قد تفتقر إلى جرعات كافية بعد مرحلة التلقيح الأولى.

وأوضح أن المرسوم ينص على أن "تعطي الحكومة الأمريكية أولوية لتلقيح المواطنين الأميركيين قبل إرسال اللقاحات الى دول أخرى"، علما أن تحالف فايزر وبايونتيك الذي يتوقع أن يحصل خلال الأيام المقبلة على ترخيص للقاحه أعلن أن كمية الجرعات التي سيسلمها في الولايات المتحدة لن تتجاوز مئة مليون.

بدورها، وعدت شركة موديرنا التي يمكن أن ينال لقاحها ترخيصا مع نهاية الأسبوع المقبل، بمئة مليون جرعة.

وينص كل عقد على خيارات تسليم جرعات إضافية، لكن المهلة لتفعيل هذه البنود قد تؤخر عملية التسليم لأشهر.

المصدر: RT

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