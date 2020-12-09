بايدن يرشح رسمياً أوستن لمنصب وزير الدفاع.. ما هي سمعته في العراق؟

2020/12/09 | 00:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الأميركية لدخول بغداد عام 2003، وترأس القيادة المركزية "سنتكوم"، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول أفريقية، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو" الأميركي مساء الاثنين.

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