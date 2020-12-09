2020/12/09 | 00:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أوقفت مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي بعد 16 دقيقة من انطلاقها، في ظل إصرار الضيوف على الانسحاب من اللقاء، المقام على ملعب حديقة الأمراء في الجولة السادسة لدوري الأبطال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة مباراة سان جيرمان وباشاك التركي بعد توقفها لعبارات عنصرية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة مباراة سان جيرمان وباشاك التركي بعد توقفها لعبارات عنصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).