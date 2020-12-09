2020/12/09 | 00:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز "ستاندرد آند بورز" مستوى 3700 نقطة لأول مرة، مع ترقب تطورات كورونا ومحادثات

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