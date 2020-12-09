ستة قتلى والاحتجاجات تتطور بسرعة في اقليم كردستان العراق

2020/12/09 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية‭- ‬اربيل ‭ – ‬الزمان‭ ‬ ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الغاضبة‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬قتلى‭ ‬وعشرات‭ ‬الجرحى،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬ورسمية‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الثلاثاء‭.‬فيما‭ ‬قطع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الطريق‭ ‬الواصل‭ ‬بين‭ ‬دربندخان‭ ‬وادارة‭ ‬كرميان‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ .‬ وعقب‭ ‬مقتل‭ ‬متظاهر‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬جمجمال‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين،‭ ‬قتل‭ […]

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