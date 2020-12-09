لماذا يتضاعف الإيراد خمس مرات وليس عشرين مرة؟

2020/12/09 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام سمعنا تصريحات في الاعلام لمسؤولين في المنافذ الحدودية تفيد بأنّ حجم ايرادات بعض المنافذ التي زارها رئيس الحكومة وأجرى تغييرات ادارية فيها تضاعف خمس مرات.وهذه التصريحات لا تمنح المتلقي الفرح المطلوب لاسترداد حقوق الدولة والشعب، لأنّ الايرادات الحقيقية قد تكون عشرين ضعفاً وانّ التحسن في وقف الفساد وصل الى حد خمسة […]

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