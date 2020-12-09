2020/12/09 | 00:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منع العالم أحمد قاسم جمعة المتخصص في حقبة المنارة الحدباء من تقديم المشورة لندن- الموصل -الزمان اعرب عدد كبير من النخب الاكاديمية والعلمية والثقافية والاجتماعية في مدينة الموصل المنكوبة عن سخطهم على الاجراءات التي تسير بها منظمة اليونسكو واللجان المرتبطة بها في سياق عمليات اعمار الجامع النوري أو اجزاء من البلدة الاثرية القديمة للموصل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سخط في الموصل على تجاهل اليونسكو لعلماء المدينة في إعمار الجامع النوري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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