سخط‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬على‭ ‬تجاهل‭ ‬اليونسكو‭ ‬لعلماء‭ ‬المدينة في‭ ‬إعمار‭ ‬الجامع‭ ‬النوري

2020/12/09 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع‭ ‬العالم‭ ‬أحمد‭ ‬قاسم‭ ‬جمعة‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬المنارة‭ ‬الحدباء‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة لندن‭- ‬الموصل‭ -‬الزمان‭ ‬ اعرب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النخب‭ ‬الاكاديمية‭ ‬والعلمية‭ ‬والثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬المنكوبة‭ ‬عن‭ ‬سخطهم‭ ‬على‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬بها‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬واللجان‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬عمليات‭ ‬اعمار‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‭ ‬أو‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬البلدة‭ ‬الاثرية‭ ‬القديمة‭ ‬للموصل‭ […]

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