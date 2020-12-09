بايدن يؤكد تسمية الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع

2020/12/09 | 00:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، اختياره للجنرال المتقاعد، لويد أوستن، لتولي وزارة الدفاع، ليصبح في حال تثبيته في مجلس الشيوخ أول شخص أميركي من أصل أفريقي يقود البنتاغون.

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