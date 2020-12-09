بايدن يتعهد بتوزيع 100مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أول100يوم

2020/12/09 | 00:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه يستهدف تقديم 100 مليون جرعة من لقاح كورونا الأمريكيين في المائة يوم الأولى له في السلطة، وهو جزء

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