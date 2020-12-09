اليوفي يلحق ببرشلونة هزيمة كبيرة بثلاثية نظيفة

2020/12/09 | 00:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هزم فريق يوفانتوس الايطالي فريق برشلونة بثلاثية نظيفة في ملعب الكامب نو ، ضمن بطولة دوري ابطال اوروبا .سجل اهداف يوفانتوس كريستيانو رونالدو من ضربتي جزاء في الدقيقتين 13 و52 ، ووستون مكيني في الدقيقة 20 من المباراة ./ انتهى

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