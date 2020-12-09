2020/12/09 | 01:08 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قادَ النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على برشلونة بنتيجة ثقيلة قوامها ثلاثة اهداف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الكامب نو لصالح الجولة السادسة من دوري المجموعات لدوري ابطال اوروبا.

افتتح رونالدو التسجيل للسيدة العجوز في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء ثم ضاعف زميله وستون مكيني النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 20 ليخرج برشلونة من الشوط الاول متأخراً بهدفين.

وفي بداية الشوط الثاني عاد رونالدو ليسجل مجدداً من علامة الجزاء عند الدقيقة 52.

بهذه النتيجة تأهل اليوفي الى الدور الثاني كأول للمجموعة السابعة برصيد 15 بفارق الاهداف عن برشلونة الذي تأهل كثاني للمجموعة بذات العدد من النقاط.

وفي ذات المجموعة تأهل دينامو كييف الاوكراني الى الدوري الاوروبي بعد ان حل ثالثاً في حين غادر فيرينتسفاروشي البطولة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على برشلونة وصدارة مجموعته 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على برشلونة وصدارة مجموعته) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على برشلونة وصدارة مجموعته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).