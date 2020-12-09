من مذكرات امرأة متحرّرة - نادية خلوف

2020/12/09 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لا ضوء في آخر النّفق .



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ليته نفق!هذا المكان ليس فيه شيء سوى البئر تأتيني الكوابيس في الليلأسمع أصوات نساء، وحتى في بعض الأحيان يفدون حياتهم بالقبول بشروط " قاضي البئر" لا أحد يسمع توسلاتهم، بل حتى بعد أن يرموهم في البئر يقول بعض الكتّاب في قاعة المحكمة: لم نعذبهم كفاية كي نردعهم عن أفعالهم! قد يهيّأ لي، لكنه حلم كلّ ليلة ، أشعر أنني لن أستطيع الخروج من هذا المكان.



أحياناً أرك ......





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