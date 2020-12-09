سيكولوجية الخوف الفيروسي.. مولود الزمن الكوروني - حياة البدري

2020/12/09 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حياة_البدري "سيكولوجية الخوف الفيروسي" إبداع جديد جاء إلى حيز الوجود، جراء اجتياح فيروس كورونا، إنه كتاب مشترك بالعربية والفرنسية، لكل من الدكتورعبد القادر ازداد والدكتورة ليلى الشرقاوي، أستاذي علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، صدر بالبيضاء عن «دارالريان للطبع» يوم السبت 05 دجنبر 2020، وهو يتمحورحول الواقع السيكولوجي للفرد والمجتمع في ظل اجتياح وباء كورونا ل ......





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