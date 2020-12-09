رونالدو يقود يوفنتوس لفوز كبير على برشلونة في دوري الأبطال

2020/12/09 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في بريطانياانطلقت حملة التلقيح ضد كورونا في بريطانيا مع إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر ضعفا، في وقت سجلت فيه البلاد أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا وهو 61 ألف وفاة.

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