مانشستر يونايتد يودع مبكراً دوري أبطال اوروبا

2020/12/09 | 01:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ودع مانشستر يونايتد الإنجليزي دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، وذلك بعد سقوطه أمام لايبزيج الألماني بنتيجة 3-2، في المباراة التي احتضنها ملعب ريد بول أرينا مساء الثلاثاء، في ختام مرحلة المجموعات.

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