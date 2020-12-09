يوفنتوس يذل برشلونة ويلحقه بوصمة عار تاريخية في دوري الأبطال

2020/12/09 | 01:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكتسح يوفنتوس الايطالي مضيفه برشلونة الأسباني 3-0 بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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