اليوفي يلحق ببرشلونة هزيمة كبيرة بثلاثية نظيفة في دوري ابطال اوروبا

2020/12/09 | 01:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هزم فريق يوفانتوس الايطالي فريق برشلونة بثلاثية نظيفة في ملعب الكامب نو ، ضمن بطولة دوري ابطال اوروبا .سجل اهداف يوفانتوس كريستيانو رونالدو من ضربتي جزاء في الدقيقتين 13 و52 ، ووستون ماكيني في الدقيقة 20 من المباراة .وبهذه النتيجة انتزع اليوفي صدارة المجموعة السابعة وحل البرسا بالمرتبة الثانية بفارق الاهداف .وكان الاثنان قد ضمنا الانتقال الى دور الـ / 16 / قبل بدء المباراة ./ انتهى

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