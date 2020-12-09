لايبزيغ يطيح بمانشستر ويتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

2020/12/09 | 01:39 - المصدر: سفن سكاي

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حجز فريق لايبزيغ الألماني مقعده في الدور ثمن نهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عقب انتصاره المثير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار الجولة السادسة والأخير من مباريات المجموعة الثامنة من البطولة.

واستهل لايبزيغ الذي صعد إلى نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة، المباراة بقوة وسجل هدفاً صادماً للاعبي يونايتد ومدربهم سولشار في الدقيقة الثانية عن طريق انجيلينو ثم أضاف أمادو هايدارا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 13 وفي الدقيقة 69 تمكن جاستن كلويفرت من إحراز الهدف الثالث قبل أن ينتفض يونايتد ويسجل هدفين في ثلاث دقائق، عن طريق برونو فيرنانديش في الدقيقة 80 من ركلة جزاء وبول بوغبا في الدقيقة 83.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 12 نقطة وبات ضامناً لتأهله إلى الدور القادم من البطولة منتظراً استكمال مواجهة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهير التي ستستكمل غداً لتحديد ترتيبه في المجموعة.

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