المحكمة العليا ترفض الطعن الجمهوري بفوز بايدن في بنسلفانيا

2020/12/09 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض قضاة المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، منع ولاية بنسلفانيا من إضفاء الطابع الرسمي على الرئيس المنتخب جو بايدن هناك.

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