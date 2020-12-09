Kurdistan24

2020/12/09 | 02:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محه‌مه‌د ئه‌مین پێنجوێنیی: به‌ چوونی بۆ په‌رله‌مان مه‌سرور بارزانی ئاوی به‌ ئاگردا كرد

سیاسه‌تمه‌داری كورد و شاره‌زای جووڵانه‌وه‌ی كورد له‌ باكووری كوردستان

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