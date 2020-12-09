قتلى بتحطم مروحية شرقي فرنسا

2020/12/09 | 02:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مروحية كانت تقل 6 أشخاص تحطمت مساء الثلاثاء في مقاطعة سافوا في جبال الألب شرقي فرنسا.

وأشارت الوكالة نقلا عن السلطات المحلية إلى أن "الحادث وقع على ارتفاع 1800 متر" ولم تذكر الوكالة سبب تحطم الطائرة.

المصدر: RT

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