ترجمة كتاب الطاو (طريق العقل) - حسين علوان حسين

2020/12/09 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين هذه ترجمتي لكتاب الطاو (داو دي جينغ [تاو تي تشينغ]) الذي قوامه (81) بيتاً شعرياً أشبه ما تكون بالألغاز .



غير أننا ما أن نفك رموزها ، حتى نكتشف أنها تشبه الكتاب الفلسفي العملي للغاية و الذي يوزع حكمه الخالدة حول صفات القيادة و العلاقات الشخصية ؛ بل و ربما نظرية كل شيء .



و بالنظر لصعوبة النص و وجود عدة ترجمات متباينة - بل ومتناقضة - له ، فقد قايست بين ثلاثة ترجمات انجليزية له هي :• "The Tao Teh ......





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