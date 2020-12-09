إدارة ترامب تهدد رسميا باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون الدفاع

2020/12/09 | 02:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، تهديدًا رسميًا باستخدام حق النقض ضد قانون تفويض الدفاع الوطني، أو NDAA، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة الجيش الذي يتم تمريره كل عام منذ عام 1961.

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