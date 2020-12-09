2020/12/09 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

طرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي «مبادرة الحوار الوطني الشامل» من أجل التمهيد لإجراء انتخابات مبكرة.

وعُقد في القصر الحكومي ببغداد، امس الثلاثاء، اجتماع لرئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقادة الكتل السياسية.

وجرى خلال الاجتماع عرض التطورات والمستجدات الراهنة، كما تم عرض الخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وأكد المجتمعون أن العراق يمر بظروف استثنائية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت بسبب انتشار وباء كورونا، وأن الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة. وأشار المجتمعون الى دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات .وعبّر الاجتماع عن دعمه لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل المشكلات العالقة، بما يضمن معالجة عادلة لتلك المشكلات وفقاً للدستور.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تهيئة البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يطرح «مبادرة الحوار الوطني الشامل») نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يطرح «مبادرة الحوار الوطني الشامل») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).