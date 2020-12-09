بغداد على أبواب مخططها الإنمائي الجديد

2020/12/09 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

وضعت امانة بغداد «اللمسات الاخيرة» للمخطط الانمائي الجديد للعاصمة، تمهيدا للمصادقة عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وتضمن المخطط تنفيذ مشاريع ستراتيجية متعلقة بالنقل والسكك الحديد والقطار المعلق ومترو بغداد، فضلا عن معالجة مشكلة المناطق العشوائية وتنفيذ الطريق الحلقي للعاصمة وانشاء مجمعات سكنية.

وقال معاون مدير دائرة التصاميم في الامانة احمد ياسين محمد الهاشمي لـ«الصباح»: ان «المخطط الإنمائي الجديد لمدينة بغداد يجعلها مرنة من ناحية تنفيذ المشاريع، وهو عبارة عن دراسة شاملة للعاصمة لغاية العام 2030، تم الاعتماد في اعدادها، مع اللجنة المشرفة في الامانة، على شركتي (الخطيب) و(علمي) المتخصصتين بالتخطيط العمراني للمدن».

واضاف ان «المخطط سيقدم الى رئيس الوزراء بغية المصادقة عليه، والبدء بتنفيذ المشاريع الستراتيجية كالخدمات والنقل ودمج المراكز الجديدة المقترحة والنقل البري والنقل بالحافلات والسكك الحديد ومشاريع المترو والقطار المعلق، كما أنه يعالج الاختناقات المرورية مع الابقاء على جوانب المدينة التقليدية.

واوضح الهاشمي ان «المخطط يشمل ايضا ايجاد الحلول للتجاوزات والمناطق العشوائية التي وصلت اعدادها الى 4 آلاف تجاوز بالتعاون مع لجان متخصصة برئاسة وزير التخطيط، وقد تم التوصل الى توصيات منها تنظيم وتحديد طريقة التعامل مع المتجاوزين وفق تسلسل زمني محدد لحل المشكلة، التي ما زالت قيد الدراسة لانها من الامور الصعبة، واغلبها تسبب في ايقاف تنفيذ مشاريع عديدة نتيجة التجاوز عليها.

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