بقيمة 916 مليار دولار.. الخزانة الأميركية تقترح حزمة تحفيز جديدة

2020/12/09 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّمت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، حزمة تحفيز جديدة قيمتها 916 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المتضرّر من جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

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