مقتل 6 محتجين مع تجدد الاضطرابات في إقليم كردستان العراق

2020/12/09 | 03:00 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات على السلطات المحلية في اقليم كردستان العراق إلى ستة قتلى وعشرات الجرحى، وفق ما أفادت مصادر طبية ورسمية وكالة فرانس برس الثلاثاء.وعقب مقتل متظاهر بالرصاص في بلدة جمجمال بعد ظهر الاثنين، قتل متظاهران آخران ليلا في منطقتين أخريين، وفق مسؤول محلي و"الهيئة العليا لحقوق الإنسان" في بغداد.وأكد مسؤولون محليون وطبيون والهيئة لوكالة الصحافة الفرنسية مقتل ثلاثة محتجين آخرين على الأقل بعد ظهر الثلاثاء في بلدتين.

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توسع نطاق الاحتجاجات

وحتى الآن، قُتل خمسة وأصيب العشرات في الاحتجاجات التي اندلعت خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت مصادر طبية ومسؤولون محليون إن عدد قتلى التظاهرات التي بدأت أمس الاثنين ارتفع إلى ثلاثة.

واتسع نطاق الاعتصامات على عدم دفع الرواتب اليوم الثلاثاء إلى ما لا يقل عن ست بلدات بالقرب من السليمانية، حيث أضرم المحتجون الغاضبون النار في مقار الأحزاب السياسية ومباني الحكومة المحلية.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في المدينة والمناطق المحيطة بها على مدى أيام عدة، مطالبين بدفع رواتبهم، كما وجهوا انتقادات للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللذين يهيمنان على المنطقة.

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